Il Lenz concede il bis col Cittadella. Decide un grande gol di Nanni

CITTADELLA VIS

0

LENTIGIONE

1

CITTADELLA VIS MODENA (4-4-2): Piga; Osuji, Aldrovandi, Serra, Carretti (38’st Rovatti); Bertani (29’ st Sala), Marchetti, Mandelli; Orlandi; Formato, Guidone. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Pezzani, Andreotti, Teresi, Borsari, Mora. All. Salmi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Gobbo, Lombardi; De Marco, Battistello, Sabba, Alessandrini (28’ st Pari); Pastore (50’ st Bonetti), Nappo (9’ st Nanni); Babbi. A disposizione: Delti, Cortesi, Manzotti, Manco, El Adnani, Grieco. All. Cassani.

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria (Trionfante e Felis di Torino).

Rete: 33’ st Nanni.

Note: ammoniti Nappo, Carretti, Gobbo, Orlandi, Osuji, Sabba, Capiluppi, Battistello, Salmi. Espulso Mora dalla panchina.

Il Lentigione concede il bis in campionato, battendo il Cittadella Vis Modena per 1 a 0 sul terreno ospite, dopo il successo in Coppa Italia nella gara infrasettimanale. Il gol, di ottima fattura, è firmata da "genio" Nanni, un giocatore che ha poco da spartire con la Serie D. È una giornata di campionato davvero particolare, senza pareggi e con le prime cinque in graduatoria che vincono tutte, mentre le sei che inseguono perdono tutte e così la classifica si allunga a beneficio di chi pensa alla promozione o alla corsa per i play-off.

Lentigione con il consueto 3-4-2-1 e con lo stesso undici della settimana scorsa a parte Gobbo per Pari. La prima vera occasione arriva al 25’ con il colpo di testa di Battistello che finisce contro il palo dopo un ottimo stacco in centro area. Al 35’ è Babbi a colpire anche lui di testa su un cross di De Marco, ma il pallone finisce alto di poco sopra la traversa.

Nella ripresa la bilancia inizia a pendere dalla parte dei rivieraschi: la squadra di Cassani pressa continuamente e costringe gli avversari a rinchiudersi entro l’area di rigore: il forcing dura venti minuti ed è il preludio al gol.

È il 78’ quando Pastore crossa per il subentrato Nanni a centro area: il numero 10, rientrato domenica scorsa dopo il lungo stop di inizio stagione dovuto a infortuni vari, tira al volo ma incoccia un difensore. Riprende palla, tocca per smarcarsi e fa partire un tiro di grande precisione che toglie la ragnatela dal primo palo della porta di Piga. Gli ultimi minuti sono ovviamente un disperato tentativo dei padroni di casa che provano a pareggiare i conti, ma Gasperini con un volo verso il palo basso salva ancora una volta il risultato. Quarta vittoria di fila, per un Lentigione che ora ha un Nanni in più.