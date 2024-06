Il live di Little Taver alla festa del Pd. Prosegue la BierFest a Poviglio. A Guastalla si balla il liscio

La festa del Pd, nell’area di via Fazzano a Correggio, stasera propone animazioni per bimbi, il ballo liscio con Roberta Cappelletti, dalle 21 in zona Fontana il concerto di Little Taver & his crazy alligators (foto) con la partecipazione di Ape Regina Drug Queen. Prosegue BierFest, al campo sportivo di via Zappellazzo a Poviglio, con stand gastronomici e il maxi schermo per seguire gli Europei. A Campegine la fiera dei santi Pietro e Paolo con gastronomia, giochi, raduno di auto e moto americane, il concerto degli Hot Road. Prosegue il Brescello Film Festival: oggi dalle 19 "Sapienza cinematografica. Goliarda Sapienza al cinema", dialogo con Alberica Bazzoni e Luca Infascelli, alle 21,15 "Tutte le immagini scompariranno? Scrittura, immagini e memoria collettiva" con Lorenzo Flabbi e Jessy Simonini. Alle 21,45 proiezione de "I miei anni Super8" (2022) di Annie Ernaux e David Ernaux-Briot. A Cogruzzo di Castelnovo Sotto festa dell’aratura tra gastronomia e spettacoli vari. A Rio Saliceto la festa Riomania tra musica e stand gastronomici. A Guastalla ballo liscio con "Tagliata in festa", al parco Gs Tagliata, con l’orchestra I Rodigini. Info: 0522-830362. Al circolo Le Ciminiere a Scandiano alle 20,45 lo spettacolo "La donna dentro lo specchio", per la regia di Lara Sassi.