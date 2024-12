Il Mauriziano di Ludovico Ariosto: restauro e volume presentati a Reggio Emilia

La villa e il parco abitati da Ludovico Ariosto raccolti in un prezioso volume. Sabato (14 dicembre) alle 11, nell’aula magna Manodori dell’Università degli studi di Modena e Reggio in viale Allegri, sarà presentato il volume ‘Il Mauriziano, labirinto della memoria. Immagini e parole per la casa dell’Ariosto’, a seguito degli interventi di restauro e valorizzazione del complesso rinascimentale, compiuti dal Comune di Reggio Emilia tra il 2022 e il 2023 nell’ambito del Progetto Ducato Estense.

Interverranno il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il presidente della Fondazione Manodori Leonello Guidetti, Donatella Fratini funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e la curatrice del volume Maria Montanari.

Il volume si propone di restituire l’importante intervento di restauro dei dipinti murali dei camerini cinquecenteschi e dell’arco di accesso alla Villa che ha offerto l’occasione per approfondire ricerche storiografiche e confronti stilistici, oltre che metodologici e letterari e hanno permesso di comprendere appieno il monumento e le storie familiari che lo hanno animato.

Diviso in quattro sezioni, il libro ripercorre la Storia della Villa, dalla sua fondazione all’acquisto da parte del Comune e, a corollario, un importante approfondimento sul giardino antiquario. Alla parte storica segue la sezione inerente il Restauro, illustrato dagli ideatori poi continua con i preziosi esiti delle indagini diagnostiche, svolte dal Dipartimento di Diagnostica dell’Università di Bologna, sulle pitture prima dei restauri e infine le fasi operative e le metodologie di restauro.

Nella terza sezione, vengono illustrati i temi trattati nei dipinti dei tre camerini, mettendo in luce i forti intrecci tra committente, luogo e il determinante ruolo svolto dall’Ariosto nella storia di questa Villa. Ed è proprio sulla figura dell’Ariosto e del suo celebre poema che si focalizza l’ultima sezione nella quale si restituisce l’innovativo progetto immersivo e multimediale di Furiose interazioni.

La pubblicazione, edita da Grafiche Step, conta undici saggi scientifici e un ricchissimo apparato iconografico a colori. Il volume sarà in vendita a 18 euro e il ricavato verrà destinato ad attività di valorizzazione del Mauriziano.