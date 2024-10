Il Mavarta celebra l’oro nero dei reggiani: domani primo incontro sull’aceto balsamico

Tre serate per celebrare l’oro nero di Reggio, propostE dal Comune di Sant’Ilario in collaborazione con l’Accademia dell’aceto balsamico di Reggio. Le serate si terranno domani e lunedì 4 novembre presso il Centro Culturale Mavarta, mentre una cena conclusiva, organizzata dalla Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale, avrà luogo sabato 9 novembre alle ore 20 presso la Sala Folloni dell’Arci Calerno.

Durante le serate al Mavarta i partecipanti potranno esplorare la storia e le peculiarità dell’aceto balsamico, comprendendo le differenze tra le varie tipologie, il processo di produzione e l’importanza dell’invecchiamento. Non mancheranno degustazioni guidate per assaporare le caratteristiche uniche di questo condimento tradizionale. Domani, a partire dalle 20,45, si parlerà di "Gusto e storia di un gusto con il dottor Danilo Morini dell’Università di Bologna (dipartimento Beni Culturali). Seguirà degustazione in abbinamento con Saba Reggiana.