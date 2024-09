Il Novecento riapre i battenti con un nuovo, super proiettore

Domani riapre Multisala Novecento. Il cinema teatro di Cavriago, in via del Cristo 5, dopo la chiusura estiva rialza il sipario con una novità. Una novità che farà felici gli amanti delle proiezioni cinematografiche, e che strizza l’occhio alle migliori tecnologie del settore. Come spiega Vincenzo Delmonte, amministratore delegato della Cooperativa Novecento che gestisce il cinema, "abbiamo infatti acquistato un nuovo proiettore per la sala Rossa con tecnologia 4k Laser, capace di proiettare sullo schermo con una luminosità e una definizione delle immagini strabilianti, grazie anche a una lente zoom aggiuntiva al modello base che aumenta ancora la qualità delle proiezioni. Questo sistema ad alte prestazioni lo si trova in pochi cinema e permette di guardare i film rendendoli ancora di più una esperienza visiva unica". Questo intervento ha visto un investimento di 72.050,00 euro: "Tutto finanziato con risorse proprie della Cooperativa Novecento".

Perciò Multisala Novecento riparte anche con questa bella novità. I primi film che gli spettatori potranno vedere sono: in sala Rossa “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, commedia dal sapore dolce amaro sulla prima notte di nozze di due novelli sposi; in sala Verde “L’innocenza” del maestro giapponese Kore’e da Hirokazu (Le verità, Un affare di famiglia) premiato a Cannes per la sceneggiatura, affronta l’amicizia delicata e misteriosa fra due adolescenti.

Per maggiori informazioni: tel. 0522/372015, www.multisala900.it