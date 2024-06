Il nuovo polo Iris, la scienza applicata alla ceramica

Ieri pomeriggio a Castellarano è stato inaugurato il nuovo centro tecnologico e scientifico ‘Icg Renaisscience Hub’, esempio tangibile della mission di Iris Ceramica Group: reingegnerizzare la ceramica per migliorare l’interazione tra l’uomo e l’ambiente. Uno spazio pionieristico e all’avanguardia dove la scienza viene applicata alla ceramica per sviluppare progetti e soluzioni inedite. Il polo dell’innovazione avrà come obiettivo lo sviluppo di soluzioni integrate alla ceramica e per la ceramica con attenzione al sistema della logistica e packaging.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Giorgio Zanni, l’assessore regionale Vincenzo Colla, Federica Minozzi (Ceo di Iris Ceramica Group) e il prof. Stefano Maffei in rappresentanza del dipartimento di design del Politecnico di Milano. L’hub esplorerà i nuovi paradigmi dell’Industria 5.0, la ‘collaborative industry’, rappresentando una tappa cruciale di un progetto di ricerca pluriennale di grande portata. Questo progetto, che ha ricevuto nel 2023 un finanziamento dal Ministero per il Made in Italy, è stato riconosciuto per il suo elevato contenuto tecnologico e la sua unicità. Il primo ambito di ricerca si concentrerà sulla tracciabilità delle lastre ceramiche. Per la sua natura di centro di ricerca innovativo, l’accesso all’hub è riservato a un team di esperti multidisciplinari interni all’azienda.

m. b