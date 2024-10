Il papà della serie ’BarLume’

Ritornano oggi alle 17.30, nell’Aula Magna Manodori dell’Università, i Martedì della Luc, tra lectio magistralis, conversazioni a tema, presentazioni di libri e tanti ospiti di primissimo piano.

A inaugurare la rassegna sarà Marco Malvaldi (foto), chimico e scrittore di successo, conosciuto per la serie dei vecchietti del BarLume, per i suoi gialli storici con Pellegrino Artusi, Galileo e Leonardo e per gli acuti saggi di divulgazione scientifica, come l’ultimo, ‘Dodici, un numero che mette d’accordo’ (il Mulino) che lo scrittore presenterà in dialogo con il musicista Mirco Ghirardini.

Si scoprirà che il dodici ci permette di fare molte cose: contare, raggruppare, comunicare, seguire lo scorrere del tempo e fare musica.

Martedì 22 ottobre stessa ora, stessa sede, sarà ospite Federica Manzon, scrittrice, organizzatrice del Festival letterario Pordenone Legge e vincitrice, con il romanzo Alma, del Premio Campiello 2024. La affiancherà prof Gino Ruozzi, per parlare del romanzo Alma, dove la storia personale e la guerra dei Balcani si fondono in una vicenda che porta interrogativi sulle relazioni, l’identità e il rapporto con il passato. Il 29 ottobre ci attenderà un’imperdibile Lectio di Nello Cristianini, docente di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, Regno Unito. Nella lectio, dal titolo ‘Machina Sapiens e la sfida di Alan Turing’, Cristianini affronterà una delle tante questioni poste da Turing nel 1950: Le macchine possono pensare?

Lara Maria Ferrari