"Il parco della Pace è abbandonato"

"Non basta avere parchi e aree verdi. Occorre anche mantenere questi luoghi in condizioni adeguate, con una regolare manutenzione". Lo dicono alcuni cittadini che frequentano il parco intitolato al "Diritto alla Pace", lungo via Prampolini a Correggio. "Le condizioni di questo parco appaiono davvero negative, se non addirittura vergognose, ormai da tempo. E ultimamente si nota un aumento dello stato di abbandono. Quasi quasi converrebbe chiuderlo".

Quali sono i motivi di queste considerazioni? "I giochi per i bambini sono rotti o fatiscenti, potenzialmente pericolosi. E poi alberi con grandi rami caduti, erba alta, sporcizia, zanzare in quantità", racconta una donna che frequenta abitualmente quell’area verde pubblica. E aggiunge: "Di recente, ancora in giornate calde, mi sono fermata pochi secondi in bici per scattare qualche foto, ma mi sono ritrovata letteralmente ricoperta di insetti. Sono stata punta in continuazione. Non c’è un minimo di disinfestazione?".

Inoltre, la stessa zona risulta essere pure teatro di spaccio e consumo di droga, soprattutto con giovani. Aggiungendo pure vecchi abiti abbandonati nell’erba, rifiuti sotto i cespugli… "Gli amministratori locali si vantano delle percentuali di aree verdi pubbliche a disposizione – concludono i cittadini – ma occorre anche considerare le condizioni di gran parte di queste aree, che avrebbero bisogno di manutenzione e attenzione rispetto a quanto accaduto finora. Speriamo che queste problematiche possano essere risolte al più presto".

Antonio Lecci