Il Pd schiaccia tutti quasi ovunque

Se l’impegno dei candidati e delle coalizioni non ha impedito anche in terra reggiana l’avanzata del partito dell’astensione, l’orientamento politico dei singoli comuni resta di fatto quello storico. Si nota ancora un volta una montagna molto più orientata al centrodestra, con primo partito Fratelli d’Italia; i moderati e liberali di Forza Italia si consolidano nella fascia tra crinale e collina, sia per la presenza di tre candidati consiglieri che per il lavoro fatto dalle sezioni locali del partito.

GLI SCHIERAMENTI ’BIG’

Il centrosinistra vince ovunque (e ovunque il Pd è il primo partito), tranne che in montagna dove la coalizione che sosteneva Elena Ugolini è riuscita nel sorpasso su tutto il crinale: a Ventasso segna il 50,56% delle preferenze a fronte di un 46,06% degli avversari; a Toano è al 50,61% e a Vetto il 51,74%. Il centrosinistra di de Pascale supera il 65,5% delle preferenze in undici Comuni: Fabbrico detiene la palma d’oro con il 72,79% (qui inoltre il centrodestra segna il minimo provinciale con il 23,55 delle preferenze), seguito da Correggio (68,8), Novellara (70,49), Cavriago (67,62), Castelnovo Sotto (66,91), Rio Saliceto (65,96), Scandiano (65,78), Reggiolo (65,36), Bibbiano (65,1), Rubiera (65,02) e Campegine (66,67), dove peraltro il candidato a governatore della sinistra Serra raccoglie il risultato migliore di tutta la provincia reggiana: 4,1% La coalizione capeggiata dalla Ugolini sfora soglia 45% in alcune aree specifiche. Intanto nel trittico di comuni dove anche l’astensionismo è stato molto elevato: Brescello (47,9), Boretto (45,08) e Gualtieri (46,52). E poi lungo tutta la fascia montana compreso Castelnovo Monti (46,43), Canossa (47,23) e Villa Minozzo (46,9).

DENTRO ALLE COALIZONI

Il Partito Democratico è il traino di de Pascale ovunque (e schiaccia verso il basso gli alleati), mentre il ruolo di secondo partito spetta per lo più ad Avs, seguito dal Movimento 5 Stelle (è secondo in una decina di cittadine da San Polo a Rubiera, da Gattatico e Gattatico, a Casalgrande e Castellarano, fino a Luzzara). Alleanza Verdi-Sinistra supera la soglia del 5% in undici comuni. Risultato flop dei Riformisti: a Guastalla, loro piazza migliore, si fermano al 2.92. Nel centrodestra la locomotiva è Fratelli d’Italia fatta eccezione per San Martino in Rio dove è la Lega ad essere il primo partito del centrodestra con il 37,66%.

I meloniani ottengono i risultati migliori a Ventasso arrivando al 32,37% delle preferenze all’interno del centrodestra; a Toano (quasi il 30%), Brescello (28,23) e nella vicina Boretto (sono quasi al 25%). Molto bene anche a Sant’Ilario (26,18%), Canossa (25,7), Villa Minozzo (26,9), Guastalla (25,78). Forza Italia sfonda la soglia del 10% in un gruppo di comuni, tutti collocati in collina e montagna: Vetto (16,74), Casina (16,47) con Fabio Filippi (foto) a fare da padrone, Castelnovo Monti (14,76) Toano (12,8), Baiso (10,76), Carpineti (12,63), Castellarano (10,01); sopra l’8 a Canossa. La Lega porta a casa i suoi risultati migliori a San Martino in Rio, Villa Minozzo, Brescello, Ventasso e Vetto.

Scarse le percentuali delle due liste civiche a supporto dei due principali candidati a governatore, che raccolgono ovunque un 2-4% delle preferenze, con l’eccezione della civica per de Pascale che a Gualtieri raccoglie il 10,41% dei voti del centrosinistra e l’11,50 a Carpineti.

GLI OUTSIDER

La lista Pace, Ambiente e Lavoro (Pci, Rifondazione e Potere al Popolo) di Federico Serra oscilla per la maggiore tra una forbice dell’1-3% con qualche exploit nella ‘rossissima’ Cavriago dove gli aficionados del busto di Lenin regalano il 3,63% e persino un 4,10% a Campegine. Raccoglie le briciole ’Lealtà coerenza verità’ di Luca Teodoro che segna dallo 0,44% (dato più basso reggiano, a Vetto) fino al 3,71% di Villa Minozzo per effetto della candidata locale Giuliana Sciaboni che ha raccolto più di tutti i reggiani nella squadra.