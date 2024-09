Il ponte sul Crostolo si "rialza"

È ormai visibile il nuovo "profilo" del rialzato ponte sul torrente Crostolo, tra Gualtieri e Guastalla, su cui transita la linea ferroviaria Parma-Suzzara. Nelle ultime settimane si è lavorato per sollevare la sommità del ponte in metallo quanto basta per consentire il passaggio dei cavi della linea elettrificata, di cui si sta dotando anche quella tratta ferroviaria. Il ponte resta avvolto dalle impalcature, lungo i binari chiusi da inizio giugno per lavori in corso. Sarà importante concludere i lavori prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Attualmente il servizio di trasporto con treno è sospeso, sostituito con autobus tra Parma, la Bassa reggiana e Suzzara. L’intervento prevede un rialzo della parte superiore del ponte proprio per evitare il contatto e l’estrema vicinanza con i cavi della linea elettrica.