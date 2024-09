Il prefetto saluta il colonnello Milani: "Ha dimostrato grande umanità"

Il prefetto Maria Rita Cocciufa saluta il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Andrea Milani in partenza per un incarico a Roma. "Sin dal mio insediamento ho avuto modo di apprezzare l’impegno, l’incondizionata disponibilità e la concreta vicinanza alla prefettura del colonnello Milani, che ha dato prova di essere un ufficiale ’completo’, capace di ottenere il massimo dai suoi uomini, coinvolgendoli in un formidabile lavoro di squadra che ha dato ottimi risultati, anche grazie alla proficua collaborazione e costante sinergia con le altre forze di polizia presenti nel territorio". E ancora: ":Nell’augurare ogni migliore successo nel prosieguo di carriera – ha concluso il prefetto – non dubito che negli anni futuri continuerà al meglio a svolgere con competenza e professionalità, ma anche con la grande umanità che ha dimostrato nell’esperienza reggiana, funzioni sempre più complesse e prestigiose".

I saluti al comandante arrivano anche dal deputato Pd Andrea Rossi: "Al colonnello Andrea Milani i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico presso il comando generale dell’Arma dei carabinieri a Roma. Punto di riferimento importante, negli anni di servizio a Reggio Emilia il colonnello è stato un protagonista discreto, ma sempre attento per tutta la comunità reggiana. Dispiace che termini la collaborazione con una figura così capace. Negli ultimi anni si è sviluppata un’ottima collaborazione e che è stata veramente apprezzata da tutti. Sarà per me un piacere rivedere il colonnello a Roma nella sua nuova veste, consapevole che l’esperienza reggiana porterà un valore aggiunto a tutta l’Arma. Colgo l’occasione per formulare il più caloroso benvenuto al comandante Orlando Hiromi Narducci, che succederà a Milani alla guida dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia".