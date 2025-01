Il prof Garuti confermato nel direttivo della ’Pisapia’

Giulio Garuti, avvocato reggiano e ordinario di diritto processuale penale di Unimore, è stato riconfermato nel direttivo dell’Associazione ‘G.D. Pisapia’ durante il convegno annuale a Milano. Il congresso, dal titolo ‘Dove va la giustizia penale’, ha affrontato temi chiave come le trasformazioni del sistema accusatorio, l’intelligenza artificiale nella prova e i controlli giudiziari. Svolta anche l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche del direttivo.

Rieletto anche il presidente, professor Adolfo Scalfati, ordinario di diritto processuale penale all’Università di Roma Tor Vergata, che ha riconfermato il professor Garuti come vicepresidente. "Sono onorato della rinnovata fiducia manifestata nei confronti del direttivo – ha commentato Garuti – Continueremo a lavorare per perseguire tutti e tre gli obiettivi che l’associazione persegue sin dalla sua fondazione: rafforzare i rapporti tra gli esponenti della comunità scientifica, ricostruire le dinamiche del processo penale con costante attenzione anche alla pratica giudiziaria e contribuire all’azione legislativa. Si tratta di un mandato importante, soprattutto in un periodo storico di continue riforme".

L’associazione ‘G.D. Pisapia’ opera per favorire la collaborazione scientifica tra studiosi e contribuire agli studi in una prospettiva storica, comparatistica e politico-legislativa.