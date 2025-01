Il pubblico biancorosso, sesto uomo. Reggio tra le città più appassionate

Dopo aver superato il giro di boa del girone d’andata, la Legabasket ha pubblicato i dati relativi all’affluenza del pubblico e agli incassi relativi alle prime 15 partite di questa Serie A. Partendo dalla media degli spettatori presenti, si può notare come Reggio occupi la nona posizione assoluta con 3733 persone che di solito affollano gli spalti del ‘PalaBigi’.

In testa alla classifica troviamo Milano (8530), seguita da Trieste (5668), Virtus Bologna (5445), Brescia (4712), Varese (4334), Trapani (4201), Treviso (4102), Trento (3872), poi Reggio - come detto in nona posizione - e chiude la ‘top ten’ Venezia con 3325, mentre seguono Pistoia (3124), Sassari (3083), Napoli (2372), Cremona (2329), Tortona (2181) e Scafati (2027) fanalino di coda.

Per la Pallacanestro Reggiana si tratta di una sostanziale conferma rispetto al dato della passata stagione che vedeva una media di 3737 (ovvero quattro persone in più rispetto a quella attuale). Il club biancorosso si piazza invece al sesto posto assoluto come media d’incasso con 82.551 euro, in una classifica che vede in fuga i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (127.141 euro), seguiti da Trapani (97.134), Trieste (89.073), Virtus Bologna (88.672), Varese (83.727), quindi Unahotels, poi Brescia (67.869), Sassari (51.634), Treviso (48.756), Pistoia (46.067), Trento (36.310), Napoli (27.940), Venezia (24.863), Cremona (22.891), Tortona (22.623) e Scafati (17.512).

La Pallacanestro Reggiana è invece nella ‘top five’ per quel che riguarda le partite singole con il maggior incasso, visto che il derby con la Virtus Bologna dello scorso 5 gennaio ha fruttato ben 115.410 euro ed è la quinta gara più ‘prolifica’ dell’andata. In testa a questa speciale graduatoria di ‘singole’ troviamo il match tra EA7 Armani Milano e Virtus Bologna che ha fruttato 215.100 euro, seguito da Milano-Trapani (163.768) e Milano-Tortona (124.843); al quarto posto la partita della Segafredo Arena tra Virtus e Givova Scafati (116.676).

Reggio è poi una delle sette squadre che riempie il palazzetto oltre l’80% della propria capienza in una graduatoria che vede in testa Trapani (97,1 % sui 4325 posti disponibili), Trento (96,8% su 4000), Venezia (94,8% su 3506), Brescia (90,6% su 5200), Varese (84,9% su 5107), Trieste (84,1% su 6736).

Insomma, il basket di casa nostra si conferma in ottima salute e va anche detto che i buonissimi risultati ottenuti in questo biennio della gestione portata avanti da Coldebella stanno dando una bella mano.