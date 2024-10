Il rinnovato ’Pedrazzoli’ debutta con lo show di Vito

È pronta la nuova stagione del teatro Pedrazzoli di Fabbrico, intitolata "Dalla corrente trasformati".

Da oggi e fino al prossimo mese di marzo il cartellone prevede dieci spettacoli fra prosa, stand up comedy e musica, con alcune novità pure nella programmazione dal sabato alla domenica pomeriggio.

Il tutto in un foyer che si presenta rinnovato negli spazi, nei colori, nell’arredamento, che diventa un luogo adatto pure per l’aperitivo, grazie al servizio proposto da Bottega 14 & Nonna Olma. Per il pubblico diventa dunque possibile vivere il teatro anche come momento conviviale e aperto allo spettatore, incontrando gli artisti o intrattenendosi con gli amici, diventando perfino spazio espositivo per accogliere mostre d’arte ed esposizioni varie. E poi l’avvio del restyling della sala grande.

Si comincia oggi alle 17 con Vito, già protagonista al teatro Pedrazzoli di Fabbrico con la commedia "Il borghese gentiluomo", andata in scena nel 2019. Oggi presenta invece "L’altezza delle lasagne, manuale di sopravvivenza gastronomica", che prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento della gastronomia.

Il 10 novembre spazio alla musica con un concerto tributo a Pino Daniele.

Il 24 novembre lo spettacolo di prosa "1984" di Orwel, produzione del Teatro Binario 7 di Monza.

L’8 dicembre "Il santo bevitore", dal romanzo di Roth.

Domenica 22 dicembre torna la musica, omaggiando il centenario di Giacomo Puccini con "La cameriera di Puccini".

Il 19 gennaio andrà in scena la novità del genere della poetry slam con Stand up poetry del talento Lorenzo Maragoni.

Domenica 9 febbraio il cartellone propone il terzo appuntamento con la musica con l’omaggio a Bob Dylan in "How does it feel?" dell’Accademia dei Folli di Torino.

Il 23 febbraio in scena "75190-La storia di Liliana Segre", la nuova produzione di NoveTeatro sulla Memoria, per l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz.

Domenica 9 marzo l’esilarante commedia di Neil Simon, "La strana coppia", messa in scena dal Teatro Fuori Rotta di Padova.

Infine, il 22 e 23 marzo una nuova produzione di NoveTeatro, "Drained! (sdrenati)", commedia che strizza l’occhio alle serie televisive. Durante gli spettacoli sono previsti laboratori creativi, a cura di NoveTeatro, che intrattengono i bambini mentre i genitori sono a teatro a seguire le rappresentazioni.

Antonio Lecci