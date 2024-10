Il ritorno di Don Camillo e Peppone. Le due statue di nuovo in piazza

Sono finalmente tornate in piazza le statue in bronzo di Peppone e don Camillo, a Brescello. A metà agosto erano state tolte dalla piazza per lasciare spazio all’area come era in origine, ricreando l’atmosfera necessaria per girare scene di un film tv della Rai dedicato alla vita di Giovannino Guareschi.

Due mesi fa il trasloco, non senza polemiche per un "mancato preavviso" ai cittadini e coi turisti che, subito dopo Ferragosto, non avevano trovato le statue in piazza Matteotti ad attenderli per le classiche foto ricordo. In molti avevano contestato una fin troppo tempestività nello spostamento delle statue, avvenuto con notevole anticipo rispetto al periodo previsto per l’effettuazione delle riprese.

E qualcuno aveva pure contestato che le statue erano state tolte così in anticipo che non erano presenti nei giorni della fiera di San Genesio, a fine agosto.

Ora, a riprese completate, le statue di Peppone e don Camillo sono state rimesse a posto: il sindaco davanti al municipio, il parroco poco distante dalla chiesa.