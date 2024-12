Il sindaco tra gli operai: "La città è al vostro fianco"

Ieri i sindacati hanno incontrato la proprietà di Meta System. "Non possiamo dire che sia andata bene – ha riferito Simone Vecchi, segretario generale Fiom Cgil Reggio Emilia. – L’azienda ha detto che sta contrattando con i clienti, per nuove commesse, in prospettiva di un risanamento. Ma poi non ha saputo fornire il riscontro di quanto annunciato. Non abbiamo ricevuto dunque nessuna garanzia. Hanno rimandato a un altro incontro, lunedì prossimo, per mostrare le pezze d’appoggio di quanto detto. A questo punto attendiamo in tempi brevissimi la convocazione del Ministero. Ho riferito ai dipendenti di Meta System l’esito dell’incontro e si è deciso che fino alla convocazione ministeriale lo sciopero continuerà ininterrottamente, anche dopo il 16 dicembre se non dovesse arrivare prima. Politici locali e Regione si stanno impegnando perché arrivi al più presto la risposta dal Ministero".

Ieri mattina il sindaco Marco Massari, insieme al vice sindaco Lanfranco De Franco (foto), ha partecipato al presidio permanente della Meta System - davanti all’ingresso di via Galimberti - per sostenere i dipendenti dell’azienda.

"La città è con voi – ha detto il primo cittadino. - Al fianco di lavoratrici e lavoratori, in queste difficili ore in cui si gioca il futuro di una storica azienda reggiana. La città è con voi anche per sollecitare l’apertura di un tavolo di crisi a livello ministeriale nel più breve tempo possibile. È importante esserci oggi. Serve prorogare subito l’accordo di solidarietà in essere. C’è un grande capitale di competenze e di persone da preservare. Dobbiamo essere uniti anche in questo momento di difficoltà: lavoratori, sindacati, istituzioni e tutte le forze politiche per chiedere a gran voce una trattativa trasparente con i potenziali acquirenti e il blocco dei licenziamenti. A livello politico, serve compattezza e unità d’intenti, serve il coinvolgimento di tutti senza distinzioni di bandiera, perché tentare di salvare la Meta System significa tentare di preservare un valore della nostra città".

In queste ore incisivo anche l’intervento dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla : "Presente alle vertenze – ha aggiunto Giancarlo Pelati di Uilm Uil – con diverse e insistenti richieste di chiarimenti alla proprietà e molto attivo nel chiedere entro tempi rapidi la convocazione da parte del ministro".

Stella Bonfrisco