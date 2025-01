Il teatro diventa un club musicale

Il Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario, stasera alle 21, si trasforma in un club musicale, ospitando Rocco Rosignoli in una serata che celebra la musica, la poesia e la Giornata della memoria. Rocco Rosignoli è cantautore, musicista e saggista. Suona chitarra, violino, mandolino, inoltre altri strumenti a corda e a mantice (fisarmonica, armonium). Da sempre pone al centro della sua scrittura la fusione tra il linguaggio verbale e quello musicale, cercando di costruire un universo sonoro che amplifichi la forza emotiva di entrambi. È inoltre arrangiatore e produttore, e ha diretto diversi cori con repertorio dedicato Laureato in lettere moderne, è anche autore di saggi e raccolte poetiche. Da sempre appassionato cultore della lingua e cultura ebraiche, il tema della memoria è sempre stato al centro del suo lavoro. Info: 3286019875-3289071004