Il Tower Galà, che magnifica festa

Ancora un grande successo per il Tower Galà. In un PalaFanticini gremito in ogni ordine di posti, la manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva Lo Torre ha dato modo a tanti campioni di livello internazionale e a tante società reggiane, ospiti con i loro atleti, di esibirsi alternandosi ai gruppi del sodalizio cittadino. Introdotti dalla voce del presentatore Guido Mandreoli, hanno sfilato diversi fuoriclasse, da Roberta Sasso, campionessa iridata nel 2023, a Gherardo Altieri Degrassi, vincitore del titolo iridato l’anno precedente, oltre ad Alessandro Liberatore, Martina Stefani, Ludovica Pari e Noah Cavallini, senza dimenticare il quartetto Angels of Skate, argento ai campionati continentali di quest’anno.

Il numeroso pubblico ha certificato l’ennesimo successo di un’iniziativa che, dal 2008, non rappresenta solamente il saluto di fine stagione della Torre, ma soprattutto una grande festa per l’intero movimento del pattinaggio della nostra provincia.