Il video choc dell’aggressione

Lei lo aveva lasciato, lui non lo accettava e ha organizzato la sua delirante vendetta: con una scusa le ha chiesto un incontro e poi, in auto, l’ha aggredita. È accaduto lunedì a Guastalla. La donna si è difesa ed è uscita dall’auto, l’ex compagno l’ha inseguita, gettata a terra e colpita di nuovo con furia. A salvarla è stato il coraggio di un 22enne camionista di Verona, Alen Halilovi: all’inizio il giovane, col telefonino, ha ripreso l’aggressione, poi, quando ha capito cosa stava davvero succedendo, non ha esitato a intervenire. Il camionista si è avvicinato e ha bloccato l’uomo, impedendogli di caricare nuovamente la donna ferita in macchina. Ora la 45enne è ricoverata all’ospedale di Reggio. L’uomo, 41 anni, è stato fermato.