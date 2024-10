In auto vola già dall’argine. Grave il conducente

Stava percorrendo l’argine del Po, tra Luzzara e Tagliata di Guastalla, quando ha improvvisamente sbandato in auto, ribaltandosi in fondo alla scarpata. E’ accaduto verso le nove di ieri mattina al Fogarino di Luzzara. Ferito in modo grave un pensionato di 74 anni, G.G., abitante a Luzzara, con traumi evidenti al braccio destro, rimasto bloccato sotto parte dell’auto. Sono intervenuti in fretta l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, oltre all’autoinfermieristica giunta da Suzzara di Mantova e l’elisoccorso del 118 fatto arrivare da Verona. In zona, infatti, i locali mezzi del soccorso avanzato erano impegnati altrove, con l’automedica della Bassa addirittura deviata su emergenze in val d’Enza. Dopo le prime cure, il pensionato – liberato dall’auto dai vigili del fuoco – è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Poma di Mantova, accompagnato dal personale dell’autoinfermieristica di Suzzara. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, con il nucleo infortunistica, per eseguire i rilievi tecnici e per regolare il traffico, in particolare durante le fasi del soccorso sanitario.

Antonio Lecci