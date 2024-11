In scena la divisione del mantello. La rievocazione è un successo

Ennesimo successo, a San Martino in Rio, per la festa del patrono con la rievocazione storica del gesto benevolo della divisione del mantello, che ha visto in scena, ai prati della Rocca, numerose comparse in costume, oltre a cavalieri che hanno animato il racconto, davanti a un pubblico molto numeroso. Un evento promosso da Pro loco e Comune, nell’ambito della fiera di novembre, che ha portato in centro storico decine di stand, bancarelle, il mercato ambulante, animazioni varie. Tre le rievocazioni proposte nella giornata di domenica: al mattino, nel primo pomeriggio e un’edizione serale, subito dopo il tramonto, questa accompagnata da uno spettacolo di fuoco e di danza proposto da tre artiste. Organizzate anche visite guidate alla Rocca, la salita al Torrazzo e visite ai vari spazi espositivi, oltre agli stand con le attività di varie associazioni locali.