In viaggio con i migliori fotografi

Prende il via "Immagini dal mondo", una serie di incontri del mercoledì sera per viaggiare idealmente con le immagini scattate da fotografi che raccontano le loro esperienze in giro per il mondo. Si comincia stasera alle 21 al circolo ricreativo di via Veneto a Novellara con "Semplice. Viaggiare fuori per viaggiare dentro" di Andrea Lazzarini. Il 5 febbraio con Rubes Garuti si andrà alla scoperta della Galizia e del Cammino Regina Margherita nel Lazio. Il 12 febbraio immagini dal nord Vietnam e dalla Cambogia con Graziano Pederzoli, il 19 febbraio Bolivia e Argentina con Marco Ferioli e Chiara Adani. Il 26 febbraio la bellezza della Montagna con il Cai, il 5 marzo Adriano Fantuzzi racconta la Mongolia, il 12 marzo musica e immagini con il Cepam di Novellara, tra foto spettacolari con il mondo delle sette note. Ingresso libero.