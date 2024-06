Incendio in casa, cane salvato dai vigili del fuoco

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare un cane che era rimasto bloccato in una abitazione interessata da un incendio. È accaduto verso le 14.30 di ieri in via Prampolini, in centro a Cadelbosco Sopra. I vigili del fuoco sono intervenuti dalla caserma di Guastalla, da Sant’Ilario e con una autobotte da Reggio. Da subito si è capito che in casa non c’erano persone. Ma si temeva per Fiamma, cagnolina di tre anni e mezzo, rimasta dentro. E poco dopo, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’animale è stato recuperato, pure se in gravi condizioni. Dopo un primo soccorso è stata portata allo studio veterinario delle dottoresse Gea Vecli e Valentina Pizzarelli. "Quando è stata trovata – spiegano dallo studio veterinario – Fiamma era in un grave stato di intossicazione da fumo. È stata rianimata dai vigili del fuoco e poi trattata con ventilazione. Qui ha proseguito la terapia con ossigeno. Le condizioni migliorano, ma è presto per sapere se potranno restare delle conseguenze". La zona interessata dall’incendio è rimasta gravemente danneggiata dagli effetti del fuoco. Accertamenti in corso per capire l’esatta causa dell’incendio.

Antonio Lecci