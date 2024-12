Incidente sull’ex strada statale 63: "In quel tratto la visuale è ridotta"

"Siamo alle solite. Quell’albero limita al visuale a chi da via Nuova per Seta si immette sull’ex Statale 63, a Cadelbosco Sotto. E poi avvengono gli incidenti…". I residenti nella zona dell’incrocio, anche ieri teatro di un grave incidente stradale, lamentano ancora una volta come la grossa pianta situata accanto al crocevia favorisca una maggiore pericolosità di quel tratto di strada. La stessa protesta era emersa la scorsa estate, quando in uno scontro fra due furgoni, un’auto e una moto, un uomo aveva perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate proprio nell’impatto di un veicolo contro quella pianta.

L’altro pomeriggio l’ennesimo incidente con un ferito grave, stavolta in uno scontro tra auto e camion. "È vero che in molti transitano sull’ex Statale 63 a velocità elevata – aggiunge uno dei residenti che abita proprio accanto all’incrocio – ma senza quel grosso albero probabilmente ci sarebbero le condizioni per migliorare la visuale ed evitare gran parte degli incidenti che si verificano qui".

a.le.