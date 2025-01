Infiltrazioni nelle aziende. Patto Prefettura-Procura

Per condurre al meglio le azioni di verifica delle iniziative e di controllo di eventuali attività illecite alle pratiche di essi connesse, in tema di attuazione del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del Pnc (quello per gli Investimenti Complementari) la Prefettura di Reggio ha deciso un potenziamento dell’azione istruttoria del Gruppo Interforze Antimafia, attraverso la stipula di uno specifico protocollo con la Procura della Repubblica della nostra città.

La firma di questa importante collaborazione è avvenuta ieri mattina nei locali prefettizi, sottoscritta dal Prefetto, Maria Rita Cocciufa, e dal Procuratore capo Calogero Gaetano Paci, alla presenza dei rappresentanti di tutte le forze dell’ordine del territorio provinciale. Il modello collaborativo oggetto del citato protocollo, si legge in una nota, prevede "un proficuo circuito comunicativo tra le parti, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni e risulta particolarmente utile in funzione della peculiarità di questo territorio, interessato, come noto, dal fenomeno delle infiltrazioni mafiose e ‘ndranghetiste che, di conseguenza, comporta una intensa attività di prevenzione antimafia attuata da quest’Ufficio. Tale intesa – prosegue il comunicato - si svilupperà con uno scambio di informazioni tra i due Uffici, prima dell’adozione di provvedimenti di natura interdittiva nei confronti delle imprese".

In buona sostanza un’ulteriore, importante, iniziativa, tesa alla salvaguardia dell’economia sana del tessuto provinciale reggiano.

g. g.