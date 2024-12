Infissi pericolanti. Alla Zannoni partono i lavori di sostituzione

Approfittando della chiusura natalizia della scuola, sono iniziati ieri i lavori per la sostituzione degli infissi pericolanti alla media Zannoni: i mattinata sono arrivati puntualissimi i camion che hanno consegnato delle nuove finestre; in occasione delle feste si procederà con il montaggio. Verranno sostituite le finestre in tutte le 18 aule utilizzate dai ragazzi. L’operazione di smontaggio e messa in posa dei nuovi infissi dovrà avvenire - da cronoprogramma - entro il 6 gennaio, dato che il giorno seguente riprenderanno le lezioni. Resta aperto il problema delle infiltrazioni d’acqua dal soffitto dell’ultimo piano, rispetto alle quali l’amministrazione potrebbe ricevere a breve un documento con le prescrizioni sia dell’Igiene pubblica dell’Ausl che del Nas, che nelle scorse settimane avevano svolto sopralluoghi nella Zannoni ed analizzato la documentazione relativa alla costruzione dell’edificio.

f.c.