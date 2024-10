Inquinamento del mare al Rosebud. Al Cinepiù il sogno di due bimbi

Doppio appuntamento cinematografico, stasera, fra città e provincia.

Partiamo dal Rosebud, dove alle 21 sarà in programma il film documentario ‘Abyss Clean Up’, seguito da un incontro con il film-maker Igor D’India (foto), protagonista della storia e che ne firma la regia. Il film nasce per sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento dei fondali marini e sulle possibili strategie per combatterlo.

Cinema d’autore al Cinepiù di Correggio, dove alle 21 è in programma il film ‘Gli oceani sono i veri continenti’, presentato dal regista Tommaso Santambrogio, che si intratterrà per le domande del pubblico.

Santambrogio è regista, scrittore, fotografo e videoartista e ‘Gli oceani sono i veri continenti’ è il suo primo lungometraggio. Alex ed Edith, giovani teatranti, Milagros, un’anziana donna, Frank e Alain, due bambini, sono i protagonisti del film. Frank e Alain vanno a scuola e sognano di emigrare assieme negli Stati Uniti per diventare giocatori di baseball professionisti.

Info 0522 732287.

l.m.f.