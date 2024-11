"Instancabile e generosa. Sonia, ci mancherai"

Sotto choc, l’intera comunità della montagna reggiana oggi si prepara per l’ultimo saluto alla direttrice del Distretto sanitario di Castelnovo Monti, la dottoressa Sonia Gualtieri, deceduta due giorni fa a seguito grave malattia a soli 58 anni. Continuano affettuose attestazioni di cordoglio nei confronti dei familiari, oltre che di amicizia e di riconoscenza espressa con dolore nei confronti di Sonia. "Abbiamo affrontato insieme la sfida della pandemia e l’organizzazione della medicina generale nelle aree disagiate – dicono i medicina generale del Distretto di Castelnovo Monti –. Non mancavano mai una risata, un incoraggiamento ed visione costruttiva del futuro. Grazie per la fiducia che hai riconosciuto ai tuoi collaboratori professionisti".

Il ricordo del dottor Gianluca Marconi parte da lontano: "Fin dal 2014, terminato il mio secondo mandato di sindaco di Castelnovo Monti, ho collaborato con Sonia come responsabile della Pediatria di Comunità, poi delle Cure Primarie, della Specialistica Ambulatoriale e della Pediatria Territoriale distrettuali. Era instancabile e sempre disponibile a qualsiasi ora. Solo dieci giorni fa mi ha chiamato per chiedermi se riuscivamo a trovare dei medici disponibili a fare servizio alcune ore settimanali in una delle nostre strutture per anziani". "Abbiamo lavorato fianco a fianco 10 anni, ho tanti ricordi – aggiunge –. L’ultimo ed il più doloroso risale a febbraio di quest’anno, quando mi venne a trovare per parlare di lavoro e prima di andarsene mi disse che la settimana prima aveva scoperto la terribile malattia. Grazie Sonia per il tuo esempio di totale dedizione al tuo lavoro cosi importante, cosi delicato e generosamente vissuto. Un grande abbraccio a tuo figlio Pietro ai tuoi famigliari".

"Ciao Sonia, grazie per la tua costante presenza a fianco dei medici del territorio. Avevi una visione chiara sul futuro" è il pensiero dedicato alla direttrice dall’ex consigliere regionale e attuale candidato Fabio Filippi.

Questa mattina il doloroso saluto di commiato alla cara Sonia alle ore 10 presso la Casa Funeraria Mammi di Castelnovo Monti: saranno presenti tutti i sindaci dell’Unione e il presidente Emanuele Ferrari con le fasce tricolore, con il presidente delegato delle province Elio Ivo Sassi, altresì presenti delegazioni di volontari in divisa (Croce Vere e Croce Rossa).

Settimo Baisi