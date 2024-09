"Interventi importanti per rendere sicure le strade"

Eseguiti ingenti interventi per un comune più sicuro nel territorio di Villa Minozzo: tuttora è in corso una manutenzione importante delle strade comunali e non solo. Sono ormai terminati i lavori per i quali è stata necessaria la chiusura della strada comunale che da Tapignola arriva a Monteorsaro, altri interventi importanti stanno per concludersi. "È stato fatto un lavoro importante di manutenzione sul territorio – piega il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi – per permettere a tutti di circolare con qualsiasi mezzo in sicurezza. La strada che va da Tapignola a Monteorsaro è stata chiusa per 15 giorni perché aveva necessità di essere sistemata. Continuavano a cadere piccoli massi e non si poteva continuare con questa situazione. Una strada dove transitano tantissime persone nell’arco di un anno, non si poteva attendere che accadesse qualche grave incidente e proprio per evitare cose spiacevoli l’abbiamo resa più sicura". Non solo sulla rete stradale ha lavorato il Comune, ma anche sulla rete idrica e quella del gas metano di Minozzo, con interventi migliorativi. "Sono in corso importanti lavori di sostituzione della rete dell’acquedotto e del gas metano a Minozzo – aggiunge il sindaco Sassi –. un progetto finanziato da Ireti e Arca, ma anche dal Comune. Poi abbiamo in atto la messa in sicurezza della strada comunale che da Villa Minozzo va a Sassatello e Vogno di Toano dove si è verificato un cedimento strutturale della sede stradale. Sulla strada comunale di collegamento fra Villa Minozzo-Mulino Bruciato-Carniana abbiamo posto ripari al movimento franoso che gravitava su vari punti della stessa strada comunale. Analogo intervento eseguito sul movimento franoso che interessava la strada comunale Gova-Sobra- Novellano e infine la strada da Razzolo a Poiano Fonti. Lavori e stanziamenti importanti per la sicurezza del nostro territorio". Settimo Baisi