Intitolato il piazzale della stazione al missionaro don Tonino Manzotti

Si è svolta con successo la cerimonia di intitolazione del piazzale della stazione di Brescello a don Tonino Manzotti, missionario saveriano, brescellese d’origine, a lungo impegnato in Africa. Il sindaco Carlo Fiumicino e il parroco don Giancarlo Minotta hanno accolto numerosi cittadini, i ragazzi delle scuole locali e pure i rappresentanti del gruppo "Amici di don Tonino".

Dopo aver scoperto la targa in piazza, si è svolta una assemblea in sala Prampolini per ricordare la figura di don Tonino, missionario saveriano, molto attivo in Congo, dove a lui è intitolata una scuola.