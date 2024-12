Intossicati dai fumi del generatore: due ottantenni portati d’urgenza in camera iperbarica

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio in un’abitazione a Ca’ Bertacchi di Viano per due persone ottantenni rimaste intossicate dal monossido di carbonio. I due coniugi, stando a quanto riferito ieri in serata dai carabinieri, sono stati intossicati dai fumi fuoriusciti dallo scarico di un generatore di energia elettrica, che hanno saturato l’ambiente domestico. Presumibilmente, il generatore era stato accesso in conseguenza all’interruzione della corrente degli ultimi giorni, dovuta al maltempo che tra pioggia e neve ha lasciato metà della provincia in blackout.

È stato attivato, verso le 17, il 118 che ha subito coordinato l’emergenza e inviato sul posto un’ambulanza e l’autoinfermieristica.

A Ca’ Bertacchi sono anche intervenuti i vigili del fuoco per eseguire tutti gli accertamenti del caso; intervenuta anche l’automedica.

Le due persone intossicate, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, sono state poi urgentemente trasferite all’ospedale di Vaio (Fidenza, in provincia di Parma) per le terapie del caso alla camera iperbarica. Le loro condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi.

Nel nosocomio sono continuati i controlli e le cure da parte dei medici. I pompieri di Reggio Emilia hanno operato fino a ieri sera nella casa in cui si è verificata l’intossicazione, per mettere in sicurezza tutta l’area nel minor tempo possibile.

Matteo Barca