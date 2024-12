Istituto comprensivo, locali a disposizione per attività pomeridiane

L’amministrazione di Albinea concederà nel pomeriggio gli immobili in cui ha sede l’istituto comprensivo per adibirli all’attività di doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni dalla prima elementare alla terza media. Il Comune ha bandito la ricerca di quei soggetti che lavorano in ambito socio-educativo e culturale interessati ad avere in concessione alcuni spazi delle scuole primarie Pezzani e Anna Frank di Albinea e Borzano e delle secondarie Ariosto, sede di Albinea e Borzano. Il doposcuola dovrà svolgersi da marzo a giugno 2025 e da settembre 2025 fino a giugno 2026 per due pomeriggi a settimana, dalle 13 alle 16, su tre tipologie (teatro, pittura creativa e affiancamento ai compiti). "Iniziamo a intraprendere un progetto che siamo convinti potrà diventare un aiuto e opportunità concreta per bimbi, ragazzi e famiglie – dice l’assessore alle politiche educative Daniele Menozzi –. Ogni plesso scolastico di Albinea e Borzano, della primaria e secondaria, sarà sede di laboratori pomeridiani in continuità con l’orario scolastico e aperti almeno due giorni a settimana". m. b.