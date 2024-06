La cantera della Chemco vola. È campione regionale Csi

Fine stagione con il botto per la cantera della Chemco Puianello. La prima gioia per il sodalizio della presidentessa Simona Valeriani è arrivata dall’Under 15 che, dopo aver conquistato il trofeo provinciale Csi, si è laureato anche campione regionale superando le bolognesi del Granarolo per 47-45 dopo un’ autentica battaglia. Gli allori regionali, però, potrebbero essere molti di più: il prossimo weekend a Misano, si terranno le finali regionali del 3vs3 e la Chemco rappresenterà la provincia reggiana in tutte e tre le categorie, Under 18, 16 e 14. Infine, la baby Cecilia Cherubini (foto), classe 2007, già protagonista in prima squadra, è stata inserita come riserva a casa nella lista della Nazionale U17 che si è radunata martedì a Foligno, in vista del Mondiale di categoria in Messico dal 13 al 21 luglio.

c.c.