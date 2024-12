La corona dello United passa al Celtic

Sonora débâcle per lo United Albinea che perde la corona a favore del Celtic Cavriago.

Nel girone E di Seconda categoria, che terminerà il girone d’andata il prossimo 12 gennaio, impresa del Roteglia vittorioso 4-0 sull’ex regina troppo imprecisa sotto porta e punita tre volte nella prima frazione.

Tripletta di Borrelli che apre su penalty, poi insacca di testa e gira in rete, nella ripresa punizione al sette di Simone Corciolani. Blitz (4-2) a Villalunga sulla Casalgrandese per il Celtic Cavriago trascinato da Rabitti, Muto, l’ex di turno Riella e da Rossi, mentre i locali avevano ridotto le distanze con Nuozzi e Rizzuto.

Incredibile remuntada da 2-0 a 2-3 per la Borzanese che esulta sul terreno degli Eagles ancora al palo: nella ripresa double di Farris e singola di Berthe.

Positivo punto per il Puianello che impone il 2-2 alla quotata Cerredolese passata col lob di Magnani. Nella ripresa shoot da fuori di Bonini e sorpasso di testa ad opera del neo-acquisto Briselli (ex Vetto), ma in mischia Galli riporta la parità. Solo pari per le big del girone D: il Novellara non va oltre l’1-1 interno col Rapid Viadana che con Beghi rimonta l’iniziale vantaggio reggiano di Bellesia. Rocambolesco hurrà (4-3) per la Saxum United che piega nel derby cittadino il Santos 1948, irrompendo in zona play-off: gol-lampo in incornata di Gangemi, annullato dal penalty di Bianchi e prima del riposo acuto ospite con Como. Ad inizio ripresa euro-gol al volo dal limite di Zoina, quindi tocco in mischia di Moretti e azione personale di Ceesay, mentre in pieno recupero ancora Como accorcia.

In Terza categoria giusto pari ad occhiali nel big-match fra Sporting Tre Croci e la capolista Sporting Cavriago, pericolosa con Manvilli nella prima frazione. Accorcia a -3 dalla vetta il Cavriago che regola (4-2) il Gatta e domenica si giocherà il primato nel derby coi cugini dello Sporting. Per i rossoblù in buca Mora, Ait Lheaj, Bertani e Oliveto, mentre per i bismantovini penalty di Ghirelli e acuto di Malasisse. Vincono tutte le prime 5 del girone C di Prima categoria: ottavo hurrà di fila per la capolista Virtus Correggio che viola all’inglese il sintetico dell’Atletic Progetto Montagna grazie a capitan Culzoni e a Benevelli. Corsaro in rimonta il Guastalla che a Soliera incassa il tap-in di Cavoli, ma la magia su punizione di Allai e l’inzuccata su corner di Ferati (2004) fanno esultare i rossoblù.

Una tripletta del bomber Vanacore (punizione, rigore e colpo al volo) mette le ali alla Rubierese che regola i comunque combattivi Original Celtic Bhoys. Boccata d’ossigeno per il Quattro Castella, nella ’prima’ di mister Tagliafierro, che con la premiata ditta Silipo-Gualtieri regola (2-1) il Fognano.

Altalena di emozioni per l’Abc che esce da Basilicanova col 2-2: apre Stradi che corregge in rete una punizione di Giberti che poi impatta dal dischetto dopo che i parmensi avevano riequilibrato con Bandaogo e scattato con Liperoti.

Positivo pari esterno per la Barcaccia che sfiora il colpaccio con la traversa di Greco contro il Palanzano; all’ultimo minuto espulsi per reciproche scorrettezze Thomas Campana e il parmense Akpe.