La Nazionale di Nuoto sordi ospite al Centro Federale

Il nuovo anno del Centro Tecnico Federale dello sport dei sordi di Castelnovo Monti apre con la Nazionale di Nuoto Fssi, in questi giorni ospite in Appennino. I nove nuotatori che partecipano al raduno detengono in tutto ben 20 titoli italiani FSSI conquistati a Terni negli ultimi campionati estivi. Su tutti si distinguono Maria Chiara Cera, del Centro Nuoto Macerata, e Gianluca Vitellozzi della Asd Fermo. Oggi pomeriggio gli azzurri saranno protagonisti di una staffetta di regolarità in vasca con le squadre esordienti della scuola nuoto dell’Onda della Pietra allenate da Giancarlo Silvestre. A seguire, nuotatori azzurri e staff saranno ospiti in un laboratorio artigianale di gastronomia nel centro del paese dove vivranno l’esperienza di "Pasta Fresca" per imparare a fare cappelletti e tortelli, che gusteranno con i loro genitori a cena al ristorante del Wellness Village. Il raduno si concluderà con gli allenamenti di domani, un programma di avvicinamento ai Campionati Italiani Fssi.

s.b.