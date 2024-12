La performer. Silvia Gribaudi

Questa sera - alle 18,30 - , Silvia Gribaudi in Corte Ospitale (nella sala teatrale del complesso) presenta un primo sharing dei materiali di "Suspended Chorus", suo nuovo lavoro. Un assolo in cui la performer mette in scena sé stessa per rinnovare il proprio dialogo con il pubblico. La riflessione al centro della performance è sulla modalità con cui guardiamo il corpo degli altri, in quali forme lo ingabbiamo e come possiamo rivoluzionare il nostro sguardo. Biglietto unico 5 euro. Prenotazioni allo 0522 621133 e a biglietteria@corteospitale.org Info: www.corteospitale.org