"La petizione pro Pronto soccorso?. Bene, la salute non ha colore politico"

"La raccolta firme per il pronto soccorso? Condividiamo tutto quello che si fa per adoperarsi per mantenere l’apertura del ps perché i malati non sono di centrosinistra o di centrodestra".

A dichiararlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo che Giuseppe Pagliani (candidato capolista di Forza Italia alle elezioni regionali) ha annunciato che oggi a Scandiano inizierà una raccolta firme "per evitare la chiusura del ps". Nel passato la lista del primo cittadino di Daviddi aveva già sostenuto, assieme al centrodestra e al M5S, una petizione per ‘salvare’ il ps del Magati. "E’ necessario l’apertura h24 del pronto soccorso – sottolinea Daviddi –. Inoltre è fondamentale il mantenimento dell’automedica a Scandiano, servizio da implementare perché il suo intervento è molto importante sui casi gravi dei pazienti. Siamo però perplessi per alcune decisioni, legate al tema della sanità e dell’ospedale del Magati, emerse recentemente in Unione Tresinaro Secchia".

Il sindaco Daviddi sottolinea la sua contrarietà "ai medici a gettone" e ribadisce che è prioritario adesso "rivedere i contratti ai medici e agli infermieri che operano nell’emergenza-urgenza. E’ stato discusso in Unione un ordine del giorno, presentato dal centrodestra e poi emendato, ma è stato stravolto il documento perché emerge la richiesta al Governo di prorogare i medici a gettone. Non siamo ovviamente favorevoli".

Daviddi precisa che il suo gruppo inizialmente "condivideva il primo testo dell’ordine del giorno, ma è stato successivamente emendato, accordandosi con il centrosinistra, con un passaggio che l’ha ‘stravolto’". Nell’ordine del giorno il consiglio dell’Unione invita il presidente e la giunta dell’ente ad inviare "una richiesta formale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché sia preso l’impegno concreto a rivedere i dispositivi previsti dell’articolo 10 del decreto legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, che al momento impediscono al Magati la proroga dell’esternalizzazione dei servizi nell’emergenza-urgenza, anche in situazioni in cui non sia possibile compensare la carenza di personale sanitario. A richiedere inoltre di procedere con urgenza al superamento dell’attuale limite del 15% per l’assunzione di personale sanitario".

Matteo Barca