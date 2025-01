La solidarietà volteggia sui pattini. Quaranta biglietti gratis ai più fragili

Quaranta biglietti gratis per pattinare sono stati destinati alle famiglie in difficoltà grazie alla generosità di Eric Truzzi, gestore della pista di ghiaccio presente a Scandiano al Parco della Resistenza fino al 26 gennaio. Un gesto all’insegna della solidarietà certamente molto importante, apprezzato dalla comunità scandianese. Quaranta sono gli ingressi complessivi gratuiti donati all’amministrazione comunale di Scandiano per essere successivamente destinati ai bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà. Gli ingressi sono stati poi consegnati alla cooperativa sociale Pangea che li ha distribuiti ai giovani seguiti dal servizio sociale dell’Unione Tresinaro Secchia, coinvolti nell’ambito di progetti educativi di socializzazione. Il Comune di Scandiano ha quindi espresso gratitudine a Truzzi per la sua lodevole iniziativa benefica. L’assessore al commercio Silvia Venturi ha subito voluto esprimere il suo ringraziamento: "Un gesto di grande sensibilità che dimostra quanto la collaborazione tra pubblico, privato e associazioni possa fare la differenza per il nostro territorio – sottolinea l’assessore comunale Venturi –. Un grazie sentito al signor Truzzi per questa bellissima iniziativa che ha regalato un sorriso a tanti ragazzi".

Un sentito ringraziamento ad Eric Truzzi è stato espresso inoltre da parte della cooperativa sociale Pangea rappresentata da Anna Colombini e Antonio Guarino e dai servizi sociali dell’Unione Tresinaro Secchia. Il Comune di Scandiano ha intanto ricordato che la pista di ghiaccio al Parco della Resistenza resterà ancora aperta nei prossimi giorni fino a domenica 26 gennaio con una chiusura anticipata di una settimana per motivi tecnici. Molti i cittadini scandianesi che, attraverso i gruppi social, si sono già complimentati con Truzzi per il suo gesto solidale a favore delle famiglie bisognose. "Sono le piccole cose che fanno la differenza", dice una cittadina dopo la notizia della donazione annunciata con soddisfazione dall’amministrazione.

Matteo Barca