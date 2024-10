La storia di un giovane che diventa una star

Da Castelnovo Monti al palcoscenico del Lido di Venezia. Ospite stasera del cinema Rosebud sarà Samuele Teneggi, 23 anni, protagonista del film ‘La storia del Frank e della Nina’ di Paola Randi, presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra all’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Alle 21, il giovanissimo attore di Castelnovo Monti sarà nella sala di via Medaglie d’Oro per presentare il film che lo vede alla sua prima prova da protagonista, assieme a Ludovica Nasti e Gabriele Monti.

Un film che ha già conquistato la critica e che ora si prepara a conquistare il grande pubblico, grazie proprio alla presenza di Samuele, nato e cresciuto a Castelnovo Monti, con una potente passione per la recitazione sin da piccolo, che corona con il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e, nonostante la giovane età, lo porta a intraprendere importanti esperienze attoriali, tra cui la partecipazione nel film Rapito di Marco Bellocchio.

Teneggi si inserisce in un’opera originalissima, un ‘romanzo di formazione per sognatori’ che racconta dell’amicizia tra tre ragazzi in una Milano inedita e romantica. Un narratore muto, una realista rivoluzionaria e un irriducibile sognatore.

Il Frank - Samuele - ha smesso di esistere da un paio d’anni, ma per campare vende compiti fuori dalle scuole. Aspetta di avere diciott’anni per andarsene via e interpreta la realtà in modo così potente da convincerci tutti. Solo che poi incontra la Nina, che ha una bambina, un marito e sedici anni, e ha capito che per essere libera deve studiare. Allora ingaggia il Frank perché la prepari all’esame di terza media.

Lara Maria Ferrari