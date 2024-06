La strega e il suo Basilisco

La rassegna "Gulp!", al teatro Sociale di Gualtieri, oggi alle 17 propone "Ti vedo. Storia di un bambino, un Basilisco e una strega", spettacolo fresco di debutto, con Emanuela Dall’Aglio. Una grande gonna contiene tutti gli elementi della storia. Una montagna di stoffa rossa in cui una narratrice racconta di una strega e del suo Basilisco. "L’uomo ha bisogno di costruire e combattere mostri che racchiudono in sé il male e i difetti del mondo, e questo spettacolo nasce proprio con la creazione di un mostro, con il rito magico che fa nascere un Basilisco", afferma l’autrice. Nei secoli molte leggende hanno visto il Basilisco come protagonista terribile e mortale. Il potere del Basilisco genera paura e sconcerto. Gli abitanti, che non sanno come cacciarlo, si chiudono in casa spaventati e incapaci di difendersi dalla sua magia.