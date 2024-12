Ladre ‘in trasferta’ nel mantovano. Giovani denunciate

Due donne residenti nella Bassa sono state denunciate per un tentato furto in un supermercato. Nei guai una giovane di 21 anni e un’altra di 26 anni, residenti rispettivamente a Fabbrico e a Reggiolo. Sono state sorprese venerdì scorso al supermercato ‘Il Gigante’ nel centro commerciale Quattroventi, a Curtatone di Mantova. Erano in possesso di forbici con cui tagliare i dispositivi antitaccheggio. I carabinieri le hanno fermate e identificate: sono accusate di aver tentato di portarsi via prodotti cosmetici per un valore di circa 400 euro. Per farlo si erano portate nelle borsette forbici e pinze per staccare i sistemi antifurto. Le due giovani, entrambe incensurate, sono state notate dagli addetti alla sicurezza mentre provavano a mettere in pratica il piano. L’azione è stata ripresa dalle telecamere, facendo intervenire i vigilantes e i carabinieri. Il materiale prelevato dagli scaffali è stato recuperato.