Ladri nella sede del club, rinviati i match dei bimbi

Ladri in azione ieri notte alla sede della Associazione calcio Boretto, con i dirigenti della società costretti a rinviare le partite casalinghe dei bambini previste per ieri pomeriggio proprio per i danni lasciati all’impianto.

I ladri hanno puntato alla zona bar, spogliatoi e deposito, portandosi via anche un decespugliatore.

Per entrare gli intrusi hanno forzato le varie porte della struttura.

"I danni economici si possono definire minori – spiegano dalla società – in quanto oltre ad aver svuotato l’area del bar (patatine, birre, the e liquori) si sono impossessati di una macchina da caffè e del decespugliatore. Inoltre, dagli spogliatoi hanno portato via altro materiale da gioco".

Appena pochi giorni fa un simile episodio si era verificato nella sede della società sportiva della Povigliese, a pochi sismi chilometri di distanza. Non si esclude che possa trattarsi dell’azione di una stessa banda di ladri. Anche l’episodio accaduto ieri notte a Boretto è stato segnalato alle forze dell’ordine per poter avviare gli accertamenti. Comprensibile la forte amarezza per i dirigenti della società sportiva, ai quali è arrivata la solidarietà dei team sportivi della zona.

a.le.