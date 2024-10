Ladro cade mentre si arrampica. Il rumore mette in allarme i vicini

Ladri in azione l’altra sera in quartieri residenziali di Guastalla. Nella zona di San Giorgio ignoti hanno tentato di entrare in una abitazione, mentre in casa non c’era nessuno. Sono stati i vicini ad accorgersi di rumori sospetti, quando è stato sentito un tonfo provenire dall’esterno. Uno dei ladri, nel tentativo di arrampicarsi verso una finestra al piano superiore, deve aver perso l’equilibrio, rovinando al suolo da un’altezza di almeno un paio di metri.

Forse contuso, è riuscito comunque ad allontanarsi a piedi, raggiungendo con i suoi complici un’autovettura che era stata lasciata in sosta nelle vicinanze, pronti per la fuga dopo il colpo. Secondo quanto si è appreso, i ladri avrebbero sarebbero riusciti a portare via alcuni oggetti in oro. Segnalazioni di intrusioni o tentativi di furti sono si sono avute nei giorni scorsi anche a San Girolamo di Guastalla, dove i ladri sono riusciti ad entrare in un garage annesso ad una abitazione, portandosi via una batteria da autovettura e alcuni attrezzi da lavoro, tra cui un trapano elettrico, per un bottino di poche centinaia di euro.