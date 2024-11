L’albero di Natale arriva da Como. Accensione il 30 novembre

Sabato 30 novembre alle 17 è in programma la cerimonia di accensione del grande albero di Natale di piazza Prampolini, a cuiparteciperanno il sindaco Marco Massari e l’assessora all’Economia urbana Stefania Bondavalli. Al loro intervento seguirà il concerto con le musiche dello Spirito Gospel Choir insieme all’orchestra I musici di Parma. Come ormai da alcuni anni l’albero di piazza Prampolini è un abete vero, in vaso, alto 12 metri che, terminate le festività, tornerà in vivaio. Quest’anno il grande abete arriva dal vivaio Nespoli di Carugo, in provincia di Como. Assieme all’abete vengono poi collocati una ventina di alberelli a forma di mezzi coni lungo tutto il perimetro della piazza, e viene decorata la facciata del Municipio.

La spettacolarità sarà arricchita dalle proiezioni luminose sulle due torri della piazza, la torre Civica e la torre del palazzo del Monte di Pietà. Domenica 22 dicembre, si rinnova il suggestivo appuntamento con Scena della Natività, il Presepe vivente promosso dalla Fondazione onlus Avsi.

La rappresentazione si svolge toccando tre piazze: il sagrato della Basilica di San Prospero, la Basilica della Ghiara e l’area antistante il Battistero in piazza Prampolini. Numerosi per tutto il mese di dicembre gli appuntamenti con show itineranti, spettacoli per bambini e concerti, che si concluderanno il 6 gennaio con lo spettacolo organizzato in occasione della festa della Befana. Tanti e adatti a tutta la famiglia gli appuntamenti che si susseguiranno dal primo dicembre al 6 gennaio, per dare vita a un vero e proprio evento collettivo, che vuole coinvolgere cittadini, associazioni del commercio, il mondo del volontariato, istituzioni culturali. Un programma ricco che si è potuto attuare anche grazie al sostegno di sponsor.

Quest’anno il main sponsor del Natale è Iren, mentre la CityGreenLight ha contribuito alla realizzazione del Mercatino di Natale di piazza San Prospero. Per la realizzazione delle iniziative natalizie l’impegno di spesa è di circa 175mila euro di cui 91mila sostenuti dagli sponsor.

Il programma completo di San Prospero e Natale è su http://www.comune.re.it/eventi.

s. bon.