’L’amico ritrovato’: oggi il recital

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Casalgrande per la Giornata della memoria, oggi alle 18 alla Biblioteca Sognalibro, in Piazza Ruffilli 3, si terrà un recital musicale tratto dall’opera ‘L’amico ritrovato’ di Fred Uhlman. La storia racconta di Hans Schwarz, un ragazzo di famiglia ebraica, e di Konradin von Hoenfels, giovane rampollo di una famiglia di nobili origini. Tra i due nasce una forte amicizia da bambini, ma le loro vite saranno costrette a separarsi con l’avvento del nazismo. Una storia emozionante che il pubblico potrà vivere attraverso la voce narrante di Faustino Stigliani e l’accompagnamento musicale di Gianluca Maggi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni telefonare al numero 339.7755415 oppure inviare una mail a cultura@comune.casalgrande.re.it