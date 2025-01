L’amministrazione incontra ‘gli orsetti’ a scuola. E i bimbi costruiscono un plastico

Una Casalgrande a ‘misura di bambino’. Un’ora e mezza diversa e piacevole, ma anche altamente costruttiva quella trascorsa dal sindaco Giuseppe Daviddi e dall’assessore con delega alla scuola Graziella Tosi tra gli Orsetti (bimbi di 4 e 5 anni) della scuola Santa Dorotea.

Il momento di condivisione di ieri mattina trae origine da un’altra visita degli Orsetti, accompagnati dalle loro maestre in municipio dove si sono intrattenuti con il sindaco che, al termine, ha consegnato ai bimbi, molto felici di riceverla, una mappa di Casalgrande. Rientrati in classe, gli alunni hanno iniziato a lavorare a un progetto della città di Casalgrande costruendo un plastico e dando vita ad alcuni disegni che sono stati consegnati, in una successiva occasione, al sindaco con un invito ad andarlo a vedere di persona. Ieri Daviddi e Tosi si sono poi intrattenuti con alunni e insegnanti della classe: hanno ascoltato le loro proposte.

m. b.