L’amore nasce sui pattini. Luna di miele ai campionati

Un amore sbocciato e cresciuto tra palestra e pattini a rotelle. E pure il "viaggio di nozze" resta legato al mondo dello sport per Cesare Nodari e Laura Carletti, di Gualtieri, convolati a nozze venerdì scorso, ma che il giorno dopo sono partiti per il mare, per Misano Adriatico. Per una meritata vacanza e festeggiare il matrimonio? Macchè. Piuttosto per accompagnare una trentina di giovani e giovanissimi alle gare dei campionati italiani Aics di pattinaggio artistico, che dureranno oltre una settimana. Cesare e Laura avranno poi tempo a novembre per un vero e proprio viaggio da "novelli sposi".

Per ora bisogna pensare ai loro allievi, preparati accuratamente per questo importante impegno agonistico. Cesare e Laura venerdì mattina si sono sposati in municipio, davanti al sindaco Federico Carnevali. Poi un pranzo coi parenti più stretti. Ma nel tardo pomeriggio sono stati attesi alla palestra di Gualtieri, dove un folto gruppo di ragazzi della "Gualtieri 2000", insieme ai loro familiari, hanno organizzato una festa con tanto di spettacolo "personalizzato".

I bambini di 10-13 anni hanno infatti messo in scena una esibizione sui pattini a rotelle, interamente ideata da loro, con le canzoni "Prendo te" di Laura Pausini e "50 Special" dei Lunapop a fare da colonna sonora. Uno spettacolo che per Cesare e Laura è stato "strappalacrime", per l’impegno e la gioia con cui è stato allestito e presentato. Infine, un ricco rinfresco nel piazzale esterno, per festeggiare e brindare con i novelli sposi.

Cesare e Laura da oltre un quarto di secolo sono istruttori dei giovanissimi allievi di pattinaggio artistico della "Gualtieri 2000". Perfino la richiesta di nozze di Cesare alla sua amata è avvenuto in palestra, al termine di uno dei saggi dei ragazzi: quella serata era stato Cesare, a sorpresa, a presentarsi davanti alla compagna, inginocchiato, porgendole un anello con la classica proposta: "Mi vuoi sposare?".

Immediato il "si" di risposta, tra i fragorosi applausi del folto pubblico che gremiva il palazzetto dello sport di Gualtieri. Un impegno che ora ha trovato il suo compimento, con le nozze in municipio, la festa con parenti e amici, per poi partire subito alla volta dei campionati italiani.

Antonio Lecci