Lanzoni promossa a vicesindaco. Entrano Crema e Tagliavini

Confermate la anticipazioni pre elettorali sulla giunta comunale di Guastalla, tra conferme e novità. Il neo sindaco Paolo Dallasta ha ufficialmente attribuito le cariche confermando Chiara Lanzoni, già assessore e che assume pure il ruolo di vicesindaco, confermando pure Alessandra Medici e Luca Fornasari.

Ma non mancano le novità: in giunta entrano Gianluca Crema, già presidente del consiglio comunale, e Fiorello Tagliavini, a lungo funzionario dirigente comunale e direttore del teatro Ruggeri, ora in pensione.

La novità è rappresentata pure dal sindaco Dallasta, che negli ultimi due mandati è stato capogruppo di maggioranza in consiglio comunale.