Lascia accesa una candela. L’appartamento va a fuoco

Sarebbe stata una candela, lasciata accesa davanti alla foto di un familiare scomparso, a provocare un incendio che l’altra sera è divampato in una abitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pieve di Guastalla. Verso le 19 è stato notato del fumo uscire da una delle finestre dell’alloggio. Sono arrivati i vigili del fuoco con un’autobotte e un’autoscala da Reggio. L’appartamento, al primo piano dello stabile, era già in parte interessato dal rogo. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio in breve tempo, ma non sono riusciti a evitare gli eventi danni alla cucina e agli arredi, con il fumo che ha interessato anche il resto delle stanze.

Al momento dell’incendio non c’era nessuno in casa: l’inquilina, una donna di origine straniera di 54 anni, era fuori in quel momento. Sono stati dunque i vicini di casa a dare l’allarme alla centrale operativa del 115. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone, ma l’appartamento è stato al momento dichiarato inabitabile. Tutto l’alloggio, infatti, è stato interessato dagli effetti dell’incendio, pur se è la zona cucina quella ad aver avuto i danni maggiori dalle fiamme. Risultano accidentali le cause del rogo, dovute molto probabilmente all’azione della candela lasciata accesa, intaccando prima un mobile in legno e poi il divano che si trovava accanto.

Iera sera invece, in via Galilei, a Novellara ha preso fuoco una piccola stufa elettrica provocando molto fumo nell’abitazione occupata da una pensionata. I vigili del fuoco in breve tempo hanno riportato la situazione in sicurezza. Nessuna conseguenza alle persone.

Antonio Lecci