Lavori all’ufficio postale. Tra un mese diventerà la nuova Casa dei Servizi

Chiuso per un mese l’ufficio postale per lavori di ammodernamento tecnologico, informa con una nota il direttore della filiale di Reggio Alessandro Gueli, che spiega: "La chiusura è necessaria per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alta realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Per questo motivo l’Ufficio postale di via Roma 81 resterà chiuso al pubblico dal 25/10/2024 ) al 29/11/2024". Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Felina in via Fontanesi 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45, dotato di Atm fruibile H24, che per l’occasione verrà potenziato. Sempre a Felina sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, quali gestione conto, libretto ecc. Sarà possibile fruire anche degli Uffici Postati nei Comuni vicini come ad esempio Rosano (via Rosano 1/a, Vetto) aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, sabato chiuso; Cervarezza (via Della Resistenza 62/a, Ventasso) aperto martedì e giovedì dalle ore 08.20 alte ore 13.45, sabato dalle ore 8.20 alle ore 11.45.

s.b.